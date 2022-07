 Wirtschaft: Fed-Chef Powell: US-Wirtschaft nicht in der Rezession

Fed-Chef Powell: US-Wirtschaft nicht in der Rezession

Die US-Wirtschaft ist aus Sicht von US-Notenbankchef Jerome Powell trotz konjunktureller Bremsspuren noch nicht in eine Rezession gefallen. Zwar schwäche sich die Wirtschaft ab, von einer Rezession sei aber nicht auszugehen, sagte Powell am Mittwoch nach der Zinssitzung in Washington. Dazu entwickelten sich einige Bereiche wie insbesondere der Arbeitsmarkt zu robust.