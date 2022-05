 Wirtschaft: Finnische und schwedische Vertreter zu Nato-Gesprächen in Ankara

Finnische und schwedische Vertreter zu Nato-Gesprächen in Ankara

Die Türkei empfängt am Mittwoch Delegationen aus Schweden und Finnland zu Gesprächen über deren Nato-Beitrittsgesuche. Vertreter der drei Länder sollen gegen Mittag in Ankara zusammenkommen, wie das türkische Außenministerium mitteilte. Die Türkei blockiert derzeit als einziges Nato-Mitglied öffentlich den Beginn des Aufnahmeprozesses der beiden nordischen Länder in das Verteidigungsbündnis.