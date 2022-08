 Wirtschaft: Fördermittel für altersgerechtes Umbauen ausgeschöpft

Die staatlichen Fördermittel für den altersgerechten Umbau von Wohnungen und Häusern sind für dieses Jahr ausgeschöpft. Insgesamt seien damit 26 000 Wohnungen saniert worden, teilte das Bauministerium am Mittwoch mit. Ziel sei es, älteren Menschen durch frühzeitigen Umbau zu ermöglichen, so lange wie möglich in ihrem vertrauten Zuhause zu leben. Sozial- und Pflegekassen würden dadurch deutlich entlastet.

Für das Haushaltsjahr 2022 habe es Bundesmittel in Höhe von 75 Millionen Euro gegeben. Pro Wohnungen seien Investitionszuschüsse bis zu 6250 Euro möglich. Zu typischen Modernisierungsmaßnahmen zählten der Einbau einer ebenerdigen Dusche ohne Stufen und Schwellen, das Entfernen von Türschwellen und der Einbau von Aufzügen.

