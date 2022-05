 Wirtschaft: Frankreich: Geschäftsklima bleibt stabil

Die Stimmung in den französischen Unternehmen hat sich im Mai nicht verändert. Das Geschäftsklima habe wie im Vormonat 106 Punkte betragen, teilte das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer leichten Eintrübung auf 105 Punkte gerechnet.

PARIS Im Detail entwickelte sich die Stimmung unterschiedlich. Während sie sich im Dienstleistungssektor und im Einzelhandel verbesserte, verschlechterte sie sich im verarbeitenden Gewerbe und am Bau. Das Geschäftsklima liegt weiter klar über dem langfristigen Durchschnitt von 100 Punkten. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

