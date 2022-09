 Wirtschaft: Frankreichs Regierung will weitere Reform des Arbeitslosengeldes

Frankreichs Regierung will weitere Reform des Arbeitslosengeldes

Frankreichs Regierung strebt eine weitere Reformierung der Arbeitslosenversicherung an. Die Maßnahmen sollten mehr Anreize zum Arbeiten setzen und besser schützen, sagte Regierungssprecher Olivier Véran nach der Kabinettssitzung am Mittwoch in Paris. Zunächst brachte die Regierung demnach aber ein Gesetzesvorhaben auf den Weg, um die seit knapp einem Jahr geltenden Regelungen zur Berechnung des Arbeitslosengelds über den Oktober hinaus zu verlängern. Sie sollen nun vorerst bis Ende 2023 weiter gelten.