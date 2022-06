 Wirtschaft: Französische Parlamentswahl: Umfrage sieht Mehrheit für Macron-Lager

Frankreichs wiedergewählter liberaler Präsident Emmanuel Macron kann bei der anstehenden Parlamentswahl nach einer Umfrage trotz schrumpfenden Zuspruchs mit einer Mehrheit rechnen. Das linke Lager wird künftig womöglich deutlich stärker im Parlament vertreten sein als bisher, wie die am Mittwoch veröffentlichte Erhebung des Instituts Elabe ergab.

PARIS Demnach könnte das Mitte-Lager des Präsidenten im zweiten Wahlgang auf 275 bis 315 der 577 Sitze im Parlament kommen, was einen Verlust von 35 bis 75 Sitzen bedeuten würde. Das neue linke Bündnis mit Linkspartei, Sozialisten und Grünen käme demnach auf 155 bis 180 Sitze, ein Zuwachs um 82 bis 107 Sitze. Großer Verlierer wären nach der Umfrage die bürgerlich-konservativen Républicains, die nur noch auf 40 bis 65 Sitze kämen, ein Verlust von 71 bis 96 Sitzen. Hingegen könnte das rechte Rassemblement National auf 35 bis 65 Sitze kommen, 27 bis 57 mehr als bisher. Es zeichnet sich eine sehr schwache Wahlbeteiligung ab. 44 Prozent der Befragten sind sicher, dass sie ihre Stimme abgeben werden, 13 Prozent haben das ernsthaft vor. Die Franzosen wählen ihr Parlament in zwei Wahlgängen am 12. und 19. Juni neu. Für Macron geht es nach seiner Wiederwahl darum, ob er weiterhin eine Parlamentsmehrheit hinter sich hat.