 Wirtschaft: Fraport baut 5G-Netz am Frankfurter Flughafen auf

Fraport baut 5G-Netz am Frankfurter Flughafen auf

Am Frankfurter Flughafen baut der Betreiber Fraport gemeinsam mit dem niederländischen IT-Dienstleister NTT ein privates 5G-Digitalfunknetz auf. "Das neue Netz wird nicht nur die Arbeitsprozesse bei Fraport beschleunigen, sondern auch zahlreichen Unternehmen am Standort zugutekommen", erklärte der Fraport-IT-Manager Wolfgang Standhaft am Freitag laut Mitteilung.