 Wirtschaft: Geywitz kündigt 'neue Phase' in Baupolitik an - Kritik der Opposition

Geywitz kündigt 'neue Phase' in Baupolitik an - Kritik der Opposition

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) hat eine "neue Phase" in der Baupolitik in Deutschland angekündigt. Die Regierung wolle genug bezahlbaren Wohnraum schaffen, dabei auf Klimagerechtigkeit achten, die Digitalisierung in dem Bereich voranbringen, Ortskerne und Städte lebendig halten und für altersgerechtes Wohnen sorgen, kündigte Geywitz am Dienstag bei den Beratungen des Bundeshaushalts im Bundestag an. Die Opposition warf der Ampel-Koalition verfehlte und unzureichende Konzepte vor.