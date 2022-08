 Wirtschaft: Großhandel blickt mit Sorge in die Zukunft und fordert Entlastungen

Großhandel blickt mit Sorge in die Zukunft und fordert Entlastungen

Nach einem soliden ersten Halbjahr nimmt im Großhandel in Deutschland die Unsicherheit zu. "Wir Großhändler blicken mit Sorge auf Herbst und Winter", sagte der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Dirk Jandura, am Mittwoch in einer Videokonferenz. "Die Sorgen bezüglich der Energieversorgung und der Energiepreise sind überdeutlich. Drei von vier Unternehmen drücken steigende Preise."