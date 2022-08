 Wirtschaft: Grünen-Chef zurückhaltend zu Steuerplänen Lindners

Grünen-Chef Omid Nouripour hat sich zurückhaltend zu Steuerplänen von Finanzminister Christian Lindner (FDP) geäußert. Nouripour sagte am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur: "Für Herbst und Winter braucht es ein Maßnahmenpaket, das insbesondere Menschen mit wenig Geld, mit kleinen und mittleren Einkommen entlastet - gerade wenn der Staat nicht unbegrenzt entlasten kann. Selbstverständlich kann der Finanzminister Vorschläge machen. Wir werden am Ende in der Koalition gemeinsam darüber beraten, welche Maßnahmen sinnvolle und gezielte Entlastungen sind."

BERLIN Lindner hatte Pläne vorgelegt, um die kalte Progression auszugleichen. Politiker der Koalitionspartner SPD und Grüne hatten diese als sozial unausgewogen bezeichnet.

