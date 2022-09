 Wirtschaft: Grünen-Spitze will an der Basis für AKW-Reserve werben

Grünen-Spitze will an der Basis für AKW-Reserve werben

Nach dem Vorschlag von Wirtschaftsminister Robert Habeck für eine AKW-Reserve will die Spitze seiner Partei bei der Basis für das Vorhaben werden. Die Entscheidung sorge für die nötige Versorgungssicherheit in einem Worst-Case-Szenario, sagte Co-Chef Omid Nouripour der Deutschen Presse-Agentur. "Die Entscheidung zeigt zugleich: Der Krieg Putins zwingt uns zu Lösungswegen, die wir so nicht vorhersehen konnten." Der Parteivorstand werde bei der Basis für diese Schritte werben. "Wir werden deshalb auf dem Parteitag nicht nur die Waffenlieferungen an die Ukraine zur Abstimmung stellen, sondern auch die befristete AKW-Reserve."