 Wirtschaft: Günther will Dreier-Sondierungsrunde über Jamaika-Neuauflage

Günther will Dreier-Sondierungsrunde über Jamaika-Neuauflage

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) treibt seine Pläne einer Neuauflage der Jamaika-Koalition voran. Der CDU-Landesvorsitzende lud am Mittwochabend Grüne und FDP zu einem gemeinsamen Sondierungsgespräch für Donnerstag (14.00 Uhr) in einem Kieler Hotel ein. "Wir haben eine gute Grundlage", sagte Günther nach einer Sitzung des geschäftsführenden Landesvorstandes in Kiel.