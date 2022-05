 Wirtschaft: Habeck: Erwarte Weitergabe von Steuersenkungen an der Zapfsäule

Habeck: Erwarte Weitergabe von Steuersenkungen an der Zapfsäule

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck verspricht sich von den ab Mittwoch geltenden Steuererleichterungen für Sprit spürbare Entlastungen in der aktuellen Inflationsphase. Er erwarte eine entsprechende Weitergabe gesunkener Kosten an die Verbraucherinnen und Verbraucher, sagte er am Dienstag bei seinem Rundgang über die Hannover Messe.