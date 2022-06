 Wirtschaft: Habeck: Tankzuschuss könnte 'etwas Freundlichkeit in den Tag' bringen

Habeck: Tankzuschuss könnte 'etwas Freundlichkeit in den Tag' bringen

Die vorübergehende Senkung der Mineralölsteuern adressiert nach Einschätzung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vor allem ein gefühltes Problem - könnte aber trotzdem Wirtschaft und Menschen etwas entlasten. Eigentlich sei die Senkung der Mineralölsteuer für drei Monate nicht richtig, weil es in Zeiten hoher Preise ein "Effizienzsignal" brauche, sagte Habeck am Mittwoch bei einem Kongress des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft in Berlin.