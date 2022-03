 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Acea: Erneut weniger Neuzulassungen von Nutzfahrzeugen in der EU

Die Zahl der Nutzfahrzeug-Neuzulassungen in der Europäischen Union ist erneut deutlich zurückgegangen. Gegenüber dem Vorjahresmonat seien im Februar mit 131 874 Exemplaren 15,7 Prozent weniger Fahrzeuge zugelassen worden, teilte der europäische Fahrzeugverband Acea am Donnerstag in Brüssel mit. Dabei verzeichneten unter den vier Schlüsselmärkten vor allem Spanien und Frankreich Einbrüche, während der Rückgang in Deutschland und Italien moderater ausfiel. Für die ersten zwei Monate des Jahres ergibt sich insgesamt ein Rückgang von 13,5 Prozent.

Vor allem im mit Abstand größten Segment der leichten Nutzfahrzeuge Vor allem im mit Abstand größten Segment der leichten Nutzfahrzeuge (LCV) bis 3,5 Tonnen inklusive Bussen und Transportern ging die Zahl der Neuzulassungen um fast ein Fünftel zurück. Der Verband begründete dies mit der andauernden Knappheit von Halbleitern, die händeringend für die Produktion von Autos, Fahrzeugen und Computern gebraucht werden. Etwas zulegen konnte hingegen das Interesse an 16-Tonnern und schwereren Nutzfahrzeugen, die in zahlreichen Märkten zulegten. Im größten Markt für das Segment in Zentraleuropa Polen hingegen ging die Zahl der Zulassungen um fast ein Fünftel zurück. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen