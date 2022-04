 Wirtschaft, Handel & Finanzen: AfD freut sich über Ergebnis von Le Pen

Die AfD hat nach der Präsidentschaftswahl in Frankreich der unterlegenen rechtsnationalen Kandidatin Marine Le Pen gratuliert. Parteichef Tino Chrupalla sagte am Sonntagabend nach der Veröffentlichung der Hochrechnung, die Amtsinhaber Emmanuel Macron deutlich vorne sah: "Ich gratuliere unserer Partnerin Marine Le Pen zu ihrem starken Ergebnis." Macron habe nur einen "Scheinsieg errungen". Ungarns Regierungschef "Victor Orban und Marine Le Pen stoßen in ihren Ländern auf enorme Zustimmung". "Gemeinsam werden wir den Kontinent Europa verändern", fügte er hinzu. Chrupalla hatte die Franzosen drei Tage vor der Wahl aufgerufen, ihre Stimme Marine Le Pen zu geben. Er sagte wörtlich: "Wenn Ihnen die Identität Frankreichs und der soziale Frieden in ihrer Heimat am Herzen liegen, müssen Sie Marine Le Pen wählen."