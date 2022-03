 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Agrarminister: Kein Zurück zu 'Wachse oder weiche' in Landwirtschaft

Bundesagrarminister Cem Özdemir beharrt auch in der angespannten Marktlage infolge des Ukraine-Krieges auf einen Umbau der Landwirtschaft hin zu mehr Klima- und Umweltschutz. "Wir werden nicht aus der Krise rauskommen, indem wir die andere Krisen verschärfen", sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag. Ein Zurück zu einer Politik der Maximierung und des "Wachse oder weiche", die jeden Tag ein Höfesterben verursacht habe, sei nicht sein Weg.

Mit Folgen des Kriegs auf Rohstoffmärkte und steigenden Preisen für Lebensmittel und Energie befasst auch die Konferenz der Agrarminister von Bund und Ländern am Donnerstag. Es bestehen Sorgen, dass die Ernährungssicherheit in manchen Staaten der Erde gefährdet sein könnte. Vor diesem Hintergrund gibt es Rufe nach einer stärkeren Nutzung von Brachflächen und Kritik an Nachhaltigkeitszielen.

Özdemir verwies darauf, dass in diesem Jahr ausnahmsweise Gras und Pflanzen von bestimmten "ökologischen Vorrangflächen" als Futter genutzt werden dürfen. Er wandte sich aber gegen weitergehende Forderungen, dort etwa auch Pflanzenschutzmittel einzusetzen oder Getreide anzubauen. Die Böden seien teils nicht dafür geeignet. Bedeutendere Flächen für die Nahrungsproduktion seien derzeit etwa für die Produktion von Agrosprit belegt oder würden versiegelt.

Der Minister bekräftigte bei der Veranstaltung des Verbands Deutscher Agrarjournalisten, dass noch in diesem Jahr eine staatliche Tierhaltungskennzeichnung für Fleisch auf den Weg gebracht werden soll. Sie soll im ersten Schritt mit Schweinefleisch starten. Zentral sei eine gesicherte Finanzierung für die Bauern. Dabei könne dieser Weg nicht allein über den Handel führen, sondern der Staat müsse eine Rolle für Vertrauensschutz und Investitionssicherheit spielen.

Über ein Finanzierungssystem werde in der Ampel-Koalition beraten. Özdemir legte sich nicht auf ein Modell fest, ließ aber Sympathien für eine Umlage erkennen. Im Gespräch ist nach Empfehlungen einer Expertenkommission eine Tierwohlabgabe auf tierische Produkte. Denkbar wäre etwa ein Aufschlag von 40 Cent pro Kilogramm Fleisch.