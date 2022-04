 Wirtschaft, Handel & Finanzen: AKTIE IM FOKUS: Wacker Chemie stark - Baader mit optimistischerem Ausblick

Wacker Chemie haben am Freitag mit rund 5 Prozent Kursplus zu den besten europäischen Chemiewerten gezählt. Mit 163,70 Euro näherten sie sich wieder dem am Dienstag erreichten Hoch seit November 2021.

In aktuellen Analystenstudien kommen die Münchner gut weg. So zählt Baader-Experte Markus Mayer sie in einer Branchenstudie zu den Unternehmen, denen er eine positive Überraschung in der Berichtssaison zutraut. Wie bei K+S rechnet Mayer mit optimistischeren Jahreszielen. Sein Kursziel liegt mit 190 Euro nicht weit unter dem Rekord von 2007 bei 200 Euro. Analyst Samuel Perry von der Credit Suisse stockte sein Ziel in einem ebenfalls optimistischen Bilanzausblick derweil auf 184 Euro auf.