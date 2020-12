 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Asien: Gewinne im Sog der starken US-Börsen

Die Börsen Asiens haben am Mittwoch mehrheitlich zugelegt. Deutliche Gewinne an der Wall Street lieferten die notwendigen Vorgaben. Die US-Börsen hatten am Dienstag auf die Fortschritte bei den Gesprächen über ein weiteres US-Hilfspaket und den Corona-Impfbeginn im ganzen Land mit Zuwächsen reagiert.

Gut kamen an den Märkten auch Nachrichten zu weiteren Impfstoffkandidaten an, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank um Jim Reid in einer Einschätzung anmerkten. Kurz vor einer möglichen Notzulassung hatte die US-Arzneimittelbehörde FDA Zahlen zur hohen Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs des US-Biotechunternehmens Moderna vorgelegt. Konjunkturdaten traten hinter den positiven Nachrichten und der damit verbundenen Hoffnung auf einen wirtschaftlichen Aufschwung im kommenden Jahr zurück. So blieb der überraschende Rückgang der japanischen Exporte im November ohne größere Auswirkungen. Der Wert der Ausfuhren sei im Vergleich zum Vorjahr um 4,2 Prozent gefallen, hatte das japanische Finanzministerium mitgeteilt. Damit hat sich der Rückgang der Ausfuhren erstmals seit Mai wieder beschleunigt. Volkswirte hatten dagegen damit gerechnet, dass die Ausfuhren erstmals seit November 2018 zulegen. Aufwärts ging es auch an der australischen Börse. Australien hat sich im Handelskonflikt mit China wegen der Erhebung von hohen Zöllen auf Gerste an die Welthandelsorganisation (WTO) gewandt. China hatte australische Gerste im Mai mit Zöllen von mehr als 80 Prozent belegt und deren Einfuhr damit faktisch gestoppt. Peking warf der Regierung in Canberra vor, die Produktion des Getreides zu subventionieren und damit gegen die WTO-Regeln zu verstoßen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg um 0,26 Prozent auf 26 757,40 Punkte. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,18 Prozent auf 4953,87 Punkte. In der Sonderverwaltungszone Hongkong legte der Hang-Seng-Index im späten Handel um 0,85 Prozent auf 26 429,40 Zähler zu.