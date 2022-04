 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Asien/Pazifik: Kurse legen leicht zu

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag zumeist leichte Gewinne verbucht. Sie folgten damit der Erholung der Wall Street im Handelsverlauf. Auf Wochensicht tendierten die asiatischen Märkte indes etwas leichter.

Neben den US-Vorgaben profitierten die Börsen auch von der Ölpreisentwicklung, wie Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda anmerkte. Die Preise waren am Vortag nach Börsenschluss in Fernost deutlich gesunken und hatten sich am Freitag lediglich leicht stabilisiert.

An der indischen Börse präsentierten sich die Kurse nach der Entscheidung der Notenbank, am bisherigen Leitzins festzuhalten, wenig verändert. Die Währungshüter Indiens hoben ihren Inflationsausblick für das kommende Jahr jedoch an. Die Renditen der zehnjährigen indischen Staatsanleihen zogen auf sieben Prozent an und erreichten damit das höchste Niveau seit 2019.

Allerdings hängt über den asiatischen Aktienmärkten weiterhin das Damokles-Schwert der Corona-Ausbreitung in China. Angesichts der rigiden Zero-Covid-Politik des Landes könnte eine weitere Verbreitung das Wachstum des Landes empfindlich treffen, warnte Halley. Der Lockdown in Shanghai bremst schon jetzt den Umschlag im größten Hafen der Welt und der Frachtverkehr ist spürbar zurückgegangen. Die wochenlangen Ausgangssperren in Shanghai oder im Nordosten in Shenyang oder der Provinz Jilin wurden auf unbestimmte Zeit verlängert, ohne dass die Fälle im Land bisher zurückgehen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 endete mit einem Plus von 0,36 Prozent bei 26 985,80 Punkten. Der Hang Seng in Hongkong verlor dagegen zuletzt 0,27 Prozent auf 21 750,38 Zähler. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland stieg um 0,55 Prozent auf 4232,20 Punkte. In Australien zog der S&P/ASX 200 um 0,47 Prozent auf 7478,00 Zähler an.