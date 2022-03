 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Europa: Leichte Verluste am Verfallstag - Konsolidierung hält an

Aktien Europa: Leichte Verluste am Verfallstag - Konsolidierung hält an

Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag leicht nachgegeben. Damit hielt die Konsolidierung nach der starken Erholung zur Wochenmitte an. Der EuroStoxx 50 verlor am späten Vormittag 0,71 Prozent auf 3857,65 Punkte.