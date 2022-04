 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Europa Schluss: Anleger bleiben vorsichtig

Die europäischen Aktienbörsen haben am Dienstag nachgegeben. Nach Verlusten zum Auftakt erholten sich die Kurse zwar im Verlauf des Tages mit dem Rückenwind von der Wall Street, der EuroStoxx 50 schloss aber am Ende 0,21 Prozent niedriger bei 3831,47 Punkten. Er knüpfte damit an die Vortagesverluste an.

Analyst Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets führte die Vorsicht der Anleger auf die strikte Null-Covid-Strategie Chinas zurück. "Diese schürt Zweifel, ob China in diesem Jahr sein Wachstumsziel für das Bruttoinlandsprodukt von 5,5 Prozent erreichen kann". Die Volksrepublik verteidigte derweil die strengen Corona-Maßnahmen gegen Klagen europäischer und anderer ausländischer Unternehmen in China über eine Störung von Lieferketten und des Geschäftsbetriebes. Auch an anderen Länderbörsen gab es am Dienstag leichte Verluste: Der französische Cac 40 sank um 0,28 Prozent auf 6537,41 Punkte. Sein britisches Pendant FTSE 100 fiel um 0,55 Prozent auf 7576,66 Zähler. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

