 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Europa Schluss: Börsen mit verhaltener Entwicklung

An Europas Börsen hat am Donnerstag Zurückhaltung das Geschehen geprägt. Angesichts der zahlreichen Risiken, vor allem wegen des schon einen Monat anhaltenden Kriegs in der Ukraine blieb die Stimmung gedämpft, hieß es von Marktbeobachtern. Der EuroStoxx 50 schwankte um seinen Vortags-Schluss, am Ende gab er leicht um 0,15 Prozent auf 3863,39 Punkte nach.

Während der französische Cac 40 etwas deutlicher um 0,39 Prozent auf 6555,77 Punkte nachgab, legte der britische FTSE 100 mit 7467,38 Zählern leicht um 0,09 Prozent zu. Gestützt wurde er vor allem von freundlichen Kursentwicklungen im Rohstoffsektor. "Die Aktien haben den Schwung verloren, der für die starke Erholung der letzten Wochen gesorgt hat", sagte Marktanalyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Wegen des Kriegs in der Ukraine im Blickfeld stand ein Gipfelmarathon der Nato, der EU sowie der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) - und die Arbeit an neuen Sanktionen.

