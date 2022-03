 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Europa Schluss: Deutliche Gewinne bei Roffstoffwerten stützen den Footsie

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone hat nach seinen kräftigen Erholungsgewinnen der vergangenen zwei Wochen wieder nachgegeben. Auch sein französisches Pendant, der Cac 40 , verzeichnete am Montag leichte Verluste, während der FTSE 100 ("Footsie") von deutlichen Gewinnen bei den stark gewichteten Rohstoff- und Ölwerten profitierte.

Der britische Leitindex ging 0,51 Prozent höher bei 7442,39 Punkten aus dem Handel. Im Handelsverlauf waren die Ölpreise und damit europaweit auch die Aktien von Ölkonzernen stark gestiegen. Den Preissprung zum Wochenauftakt erklärte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank mit Spekulationen auf einen möglichen Importstopp der Europäischen Union (EU) für Öllieferungen aus Russland. In dieser Woche ist ein Treffen auf höchster EU-Ebene mit US-Präsident Joe Biden geplant, auf dem über weitere Sanktionen gegen Russland gesprochen werden dürfte, sagte Fritsch.

Der Cac 40 fiel um 0,57 Prozent auf 6582,33 Punkte und der EuroStoxx büßte 0,53 Prozent auf 3881,80 Punkte ein. Eine Lösung im bereits fast vier Wochen dauernden Krieg in der Ukraine ist nach wie vor nicht in Sicht, auch wenn die tonangebenden Märkte in den USA laut Marktanalyst Jeffrey Halley vom Handelshaus Oanda ein Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland weiterhin als fast sicher einpreisen.