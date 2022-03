 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Europa Schluss: Hoffungsrally - Börsen zurück auf Niveau vor Kriegsbeginn

Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag nach Entspannungssignalen im Ukraine-Krieg ihre Vortagesgewinne ausgebaut. Im Anschluss an die jüngsten Verhandlungen mit der Ukraine sagte Russland zu, seine Kampfhandlungen bei Kiew und Tschernihiw deutlich zu verringern. So will laut dem russischen Vize-Verteidigungsminister Alexander Fomin seine Regierung Vertrauen aufbauen und weitere Verhandlungen ermöglichen. Moskaus Delegationsleiter Wladimir Medinski lobte zudem die mehrstündigen Gespräche mit der Ukraine als konstruktiv. Russland sei daher bereit, Schritte zur Deeskalation zu gehen.

Der EuroStoxx 50 sprang um 2,96 Prozent auf 4002,18 Punkte hoch. Damit ist der Leitindex der Eurozone zurück auf dem Niveau, das er vor dem Kriegsbeginn vor etwas mehr als vier Wochen hatte. Der französische Cac 40 stieg um 3,08 Prozent auf 6792,16 Punkte. Der britische FTSE 100 , der tags zuvor minimal nachgegeben hatte, legte um 0,86 Prozent auf 7537,25 Punkte zu. Erneut belasteten schwache Öl- und Rohstoffwerte den "Footsie".

