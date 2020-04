 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Europa Schluss: Starker Start in die Woche

Nach einer schwachen Vorwoche haben sich die Börsen in Europa am Montag wieder von ihrer freundlichen Seite gezeigt. Eine Verbesserung der Lage in den am schwersten vom Coronavirus betroffenen europäischen Ländern, erste Lockerungsmaßnahmen sowie gute Vorgaben von den asiatischen Börsen ließen den Eurostoxx 50 als Leitindex der Eurozone um 2,6 Prozent auf 2882,11 Punkte steigen.

"Anleger sind angesichts der jeweiligen Lockerungsmaßnahmen in den einzelnen europäischen Ländern optimistisch", schrieb Marktexperte David Madden vom Broker CMC Markets in einem Kommentar. An den Märkten herrsche das Gefühl, dass alles wieder zur Normalität zurückkehre - wenn auch in einem sehr langsamen Tempo. In Paris legte der Leitindex Cac 40 um 2,55 Prozent auf 4505,26 Punkte zu. Der Londoner FTSE 100 rückte mit 1,34 Prozent etwas weniger stark vor. Zuvor war es bereits an den Märkten in Asien aufwärts gegangen, nachdem die japanischen Notenbank mit Blick auf die Corona-Krise weitere geldpolitische Hilfsmaßnahmen angekündigt hatte.