 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Europa Schluss: Überwiegend im Plus - Tagesgewinne großteils abgegeben

Aktien Europa Schluss: Überwiegend im Plus - Tagesgewinne großteils abgegeben

Die wichtigsten Aktienmärkte Europas sind mehrheitlich freundlich in die neue Woche gestartet. Allerdings gaben sie am Montag bis Handelsschluss mehr als die Hälfte der Tagesgewinne wieder ab. Während die wieder deutlich gesunkenen Ölpreise stützten, drückte die schwächelnde Wall-Street-Börse auf die Stimmung der Anleger. Negative Impulse kamen zuvor außerdem aus China. Dort geht Shanghai, die mit etwa 27 Millionen Einwohnern größte Metropole des Landes, in den Corona-Lockdown. Die internationalen Lieferketten und vor allem der Chipsektor dürften damit weiter strapaziert werden.