 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Europa Schluss: Verluste in Erwartung deutlicher US-Zinserhöhung

Aktien Europa Schluss: Verluste in Erwartung deutlicher US-Zinserhöhung

Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch vor dem US-Zinsentscheid sichtbar nachgegeben. Allgemein wird erwartet, dass in Anbetracht der hohen Inflation die Zinswende in den Vereinigten Staaten mit einer großen Anhebung um einen halben Prozentpunkt weitergehen wird. Es wäre die deutlichste Straffung der US-Notenbank Fed seit mehr als zwei Jahrzehnten. Höhere Zinsen schmälern die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren wie etwa Anleihen.