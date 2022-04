 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Europa Schluss: Wirtschaftssorgen ziehen die Kurse nach unten

Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag nachgegeben. Starke US-Börsen halfen aber am Nachmittag, die Verluste einzugrenzen. So schloss der EuroStoxx 50 am Ende nur noch 0,47 Prozent schwächer auf 3830,76 Punkten, nachdem er zuvor bis auf gut 3793 Zähler abgesackt war.

Der französische Cac 40 sank am Ende um 0,83 Prozent auf 6534,79 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,20 Prozent auf 7601,28 Punkte weniger stark nach unten, was er den Gewinnen der Ölwerte verdankte. Der Krieg in der Ukraine werde das Wachstum in der Eurozone und vor allem in Deutschland stark belasten, schrieb Analyst Michael Hewson von CMC Markets UK unter Berücksichtigung jüngster Prognosen. Die Aussichten für die USA seien wesentlich positiver. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

