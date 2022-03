 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Frankfurt Ausblick: Sinkender Ölpreis treibt Kurse weiter hoch

Der sinkende Ölpreis dürfte die deutschen Aktienkurse am Dienstag weiter zulegen lassen. Der Dax , der zum Wochenbeginn auf den höchsten Stand seit fast fünf Wochen geklettert war, nähert sich wieder der Marke von 15 000 Punkten an. Am Vortag hatte der Dax die hohen Verluste nach der russischen Invasion in der Ukraine zeitweise wieder komplett aufgeholt.

Knapp eine Stunde vor dem Börsenstart am Dienstag signalisierte der X-Dax als Indikator für den Dax ein Plus von 1,2 Prozent auf 14 589 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte ebenfalls steigen. Laut den Experten der Commerzbank sinkt der Ölpreis vor allem wegen der Corona-Lockdowns in China. Damit spekuliere der Markt auf eine sinkende Nachfrage, sollte der chinesische Wirtschaftsmotor ins Stottern geraten. Dies nehme etwas Druck von der Inflationsdynamik. Allerdings warnen Experten zugleich vor weiteren Störungen in den globalen Lieferketten. Ein Fünkchen Hoffnung bleibt auch, dass es im Ukraine-Konflikt doch noch eine Lösung geben könnte. Die Delegationen aus Russland und der Ukraine kommen am Dienstagmorgen in Istanbul zu einer neuen Verhandlungsrunde zusammen. In der Nacht gingen die Kämpfe um viele ukrainische Städte jedoch weiter. Für vorbörsliche Kursausschläge sorgten am Morgen vor allem die Geschäftszahlen und Ausblicke von Nebenwerten. Die Zahlen von Nordex und Wacker Neuson kamen gut an, beide Papiere legten auf Tradegate zu. Die Anteile von Dermapharm und Jenoptik fielen dagegen nach Prognosen für das laufende Jahr.

Zudem richten sich die Augen auf die langfristigen Wachstumsziele, die der Chemiekonzern Wacker Chemie im Rahmen seines Kapitalmarkttages vorstellt. Das Unternehmen will das Wachstum beschleunigen.