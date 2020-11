 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Frankfurt: Dax vor US-Wahl etwas erholt von sehr schwacher Vorwoche

In die Woche mit der US-Präsidentschaftswahl als zentralem Ereignis ist der Dax deutlich erholt gestartet. Am Montagnachmittag gewann der deutsche Leitindex 1,70 Prozent auf 11 753,16 Punkte. In der Vorwoche hatte er - vor allem belastet von Lockdowns in Europa - fast neun Prozent eingebüßt.

Der Euro <EU0009652759> kostete im Nachmittagshandel 1,1650 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank Für den MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel ging es am Montagnachmittag um 1,31 Prozent auf 26 058,85 Punkte nach oben. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone legte um 1,8 Prozent zu.

Vielleicht überraschten die Kursgewinne an den europäischen Börsen etwas angesichts der in dieser Woche anstehenden Ereignisse, erläuterte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Doch die Märkte hätten in jüngster Zeit so viele negative Entwicklungen bereits berücksichtigt, dass im groß angelegten Börsenbild der aktuelle Zuwachs eher zu vernachlässigen sei.

Laut Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners könnten sich die Börsen sowohl mit einem Präsidenten Donald Trump als auch mit einem möglichen Präsidenten Joe Biden arrangieren. "Wichtig für die Börsianer wird sein, dass sie frühzeitig, also in der Wahlnacht wissen, wohin die Reise geht." Eine Hängepartie mit einem lange Zeit unklaren Ausgang wäre das schlimmste Szenario, so Altmann.

Die Fondsmanager David Bui und Jonathan Graas von Degroof Petercam Asset Management wiesen zudem darauf hin, dass US-Wahlen in der Regel nur vergleichsweise kurze Störungen an den Märkten verursachten.

Neben der US-Wahl und den Lockdowns in Europa bestimmt hierzulande die Bilanzsaison weiter die Agenda. Am Montag berichteten der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers und der Finanzdienstleister Hypoport . Das Abschneiden von Siemens Healthineers nannte ein Händler durchwachsen. Die im MDax notierten Titel notierten moderat schwächer. Hypoport sieht sich trotz der Corona-Krise und eines deutlichen Gewinnrückgangs auf Kurs zu den Jahreszielen. Im Nebenwerte-Index SDax gewannen die Papiere ein Prozent.

Europas Baustoffsektor setzte am Montag die jüngste Stabilisierung fort. Ein Händler erklärte die Gewinne mit einer Erholung nach der schwachen Vorwoche, als der Sektorindex auf den tiefsten Stand seit Mitte Juni gefallen war. Kurz vor der US-Präsidentschaftswahl könnten Anleger aber auch auf ein milliardenschweres Infrastrukturprogramm nach einem möglichen Wahlsieg des Demokraten Biden setzen. HeidelbergCement setzten sich im Dax mit einem Plus von vier Prozent an die Spitze.

Aktien von Corona-Krisengewinnern waren erneut beliebt. Shop Apotheke gewannen im MDax mehr als viereinhalb Prozent. Im SDax waren Hornbach Baumarkt mit mehr als sechseinhalb Prozent vorne.

Der Euro kostete im Nachmittagshandel 1,1650 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1698 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,63 Prozent am Freitag auf minus 0,62 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,05 Prozent auf 146,49 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,05 Prozent auf 176,09 Punkte./ajx/jha/

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---