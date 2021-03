 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger nach Rekord in Vorwoche vorsichtiger

Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger nach Rekord in Vorwoche vorsichtiger

Etwas gedämpfter fällt zum Start der neuen Woche die Stimmung am deutschen Aktienmarkt aus. Angesichts des vermutlich andauernden Lockdowns in Deutschland scheinen die Anleger nach den jüngsten Rekorden vorerst etwas auf die Bremse zu treten. Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel sprach von Gewinnmitnahmen. Dies ändere aber nichts daran, dass der Dax perspektivisch weiter in Richtung 15 000 Punkte strebe.