 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax leicht im Plus - Nimmt Pause nach Vortagesrally

Nach zuletzt kräftigen Kurszuwächsen haben es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag zunächst gemächlicher angehen lassen. Der Dax dämmte seine Anfangsgewinne in den ersten Minuten schnell ein und lag zuletzt noch mit 0,11 Prozent im Plus bei 14 457,14 Punkten. Am Vortag war der deutsche Leitindex noch mit einem Plus von knapp 3,8 Prozent aus dem Handel gegangen. Börsenkenner Jochen Stanzl von CMC Markets sieht den Dax nach der jüngsten Rally nunmehr vor einer Verschnaufpause.

Tags zuvor war das wichtigste deutsche Börsenbarometer von den starken Börsen in Fernost und den USA angeschoben worden. Auch gaben neue Hoffnungen auf eine Annäherung im Ukraine-Krieg Rückenwind, ebenso wie der jüngst wieder gefallene Ölpreis. Zudem schaffte am Vorabend die US-Notenbank aufgrund der hohen Inflation erwartungsgemäß Fakten in der Zinswende und erhöhte den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte. An diesem Handelstag dürfte auch die Bank of England mit einer weiteren Zinserhöhung folgen. In der zweiten Börsenreihe ging es am frühen Morgen etwas schwungvoller aufwärts als im Dax. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen rückte um 0,62 Prozent auf 31 562,51 Zähler vor. Auf europäischer Ebene ging es für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,29 Prozent auf 3900,96 Punkte nach oben. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

