 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax weitet Vortagesverluste leicht aus

Der Dax hat seine Vortagesverluste am Mittwoch etwas ausgeweitet. Nach jüngsten Aussagen von Vertretern der US-Notenbank (Fed) mehrten sich laut Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners die Bedenken, dass die anstehende Verringerung der billionenschweren Bilanz der Fed noch nicht vollständig in den Kursen eingepreist sein könnte. Enttäuschende Daten zu den Auftragseingängen für die Industrie in Deutschland bewegten zugleich kaum.

Kurz nach der Börseneröffnung gab der deutsche Leitindex um 0,26 Prozent auf 14 386,66 Punkte nach. Tags zuvor war er kurzzeitig knapp über 14 600 Punkte geklettert, gab dann aber um 0,7 Prozent nach und schaffte es damit nicht zurück über die 50-Tage-Linie. Sie gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor am Morgen 0,31 Prozent auf 3905,78 Punkte. Der MDax , der Index der mittelgroßen Unternehmen an der deutschen Börse, sank um 0,21 Prozent auf 31 481,71 Zähler. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen