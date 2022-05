 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Frankfurt Eröffnung: Etwas erholt - 14 000 Punkte bleiben im Blick

Von seinem schwachen Wochenauftakt hat sich der Dax am Dienstag etwas erholt. Kurz nach der Xetra-Eröffnung notierte der deutsche Leitindex mit plus 0,43 Prozent auf 13 999 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel rückte um 0,56 Prozent auf 29 687 Zähler vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,5 Prozent.

Nach den jüngsten Kurskorrekturen an Märkten ergäben sich nun Einstiegsmöglichkeiten, schrieb der Chef-Anlagestratege Ulrich Stephan von der Postbank. Anleger sollten auf Qualitätsaktien setzen, also Titel von Unternehmen, die sich gerade in wirtschaftlichen Abschwungphasen behaupten können.

An der Wall Street war der Dow Jones Industrial am Montag in der letzten Handelsstunde ins Plus gedreht. Stützend wirkte am Morgen am deutschen Markt aber vor allem die Nasdaq-Börse, die am Vortag kräftig zugelegt hatte.