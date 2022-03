 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Frankfurt Eröffnung: Fallender Ölpreis stützt den Dax

Nach dem Rücksetzer vom Vortag haben sich die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag im frühen Handel stabilisiert. Stützend wirkt der fallende Ölpreis. Laut dem Marktexperten Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners kommt eine Initiative der USA zur Freigabe von Ölreserven bei Anlegern gut an. An den Rohstoffmärkten geriet daraufhin der Ölpreis stark unter Druck.

Der Dax rückte kurz nach dem Auftakt um 0,6 Prozent auf 14 694 Punkte vor. Im Monat März zeichnet sich für den deutschen Leitindex damit ein Gewinn von 1,6 Prozent ab. Im ersten Quartal des Jahres steht hingegen ein Verlust von mehr als sieben Prozent an. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel stieg am Morgen um 0,8 Prozent auf 31 763 Zähler. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 lag mit 0,4 Prozent im Plus bei 3974 Punkten. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

