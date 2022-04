 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Frankfurt Eröffnung: Kursverluste nach freundlichem Start

Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag freundlich gestartet, hat seine Auftaktgewinne aber rasch abgegeben. Der Krieg in der Ukraine geht weiter und ein Ende scheint nach wie vor nicht in Sicht.

Kurz nach der Börseneröffnung drehte der Dax in die Verlustzone und sank um 0,61 Prozent auf 14 357,53 Punkte. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab nach und büßte 0,37 Prozent auf 3904,24 Punkte ein. Der MDax , der Index der mittelgroßen Unternehmen an der deutschen Börse, hielt sich indes mit 0,12 Prozent im Plus auf 31230,94 Zähler. Nachdem das deutsche Börsenbarometer in der vergangenen Woche an der psychologisch wichtigen Marke von 15 000 Punkten gescheitert war, gehe es nun erst einmal wieder seitwärts, kommentierte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Die Risiken seien unverändert hoch und vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs sei es unklar, wie weitere und neue Sanktionen gegen Russland aussehen könnten. "Vor diesem Hintergrund fällt es vielen schwer, mutig Aktien zu kaufen." Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

