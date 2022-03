 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Frankfurt Schluss: Gewinne schrumpfen deutlich zusammen

Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag gut in die neue Handelswoche gestartet. Der Tagesgewinn des Dax schmolz bis zum Börsenschluss allerdings deutlich zusammen - am Ende blieb für den Leitindex ein Plus von 0,78 Prozent auf 14 417,37 Punkte übrig. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen behauptete einen Kurszuwachs von 0,21 Prozent auf 31 236,34 Punkte.

Die kräftig fallenden Ölpreise sorgten zwar für Aufwind und "könnten auch in den kommenden Tagen für Die kräftig fallenden Ölpreise sorgten zwar für Aufwind und "könnten auch in den kommenden Tagen für (eine) positive Grundstimmung auf dem Parkett sorgen", schrieb Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. Der Grund dahinter "allerdings wirft einige Fragen und neue Probleme auf". Denn der Lockdown in der chinesischen Metropole Shanghai mit dem größten Containerhafen der Welt könnte die Lieferketten noch einmal sichtbar stören.

Die Ruhe an Europas Märkten trotz der Lage in der Ukraine könnte sich zudem als "die Ruhe vor dem Sturm" erweisen, befürchtet Oldenburger. Auch am Montag griff das russische Militär ukrainische Städte aus der Luft an. Am Dienstag sollen zwar neue persönliche Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau in Istanbul beginnen. Die bisherigen Gespräche beider Seiten brachten allerdings kaum Ergebnisse.