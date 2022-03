 Wirtschaft, Handel & Finanzen: AKTIEN IM FOKUS: Klöckner & Co testen erneut Charthürde - Stahlwerte gefragt

AKTIEN IM FOKUS: Klöckner & Co testen erneut Charthürde - Stahlwerte gefragt

Die Papiere von Klöckner & Co haben am Freitag mit 13,15 Euro erneut die Charthürde um 13 Euro übersprungen. Hier endete in der Vergangenheit mehrfach ein Anstieg der Aktien des Stahlhändlers. Im Juni 2021 war es mit 13,49 Euro kurz auf das höchste Niveau seit 2011 aufwärts gegangen, bevor sich der Aufschwung als Fehlausbruch entpuppte.