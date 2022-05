 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien New York Ausblick: Freundlich am Tag der erwarteten Zinserhöhung

Aktien New York Ausblick: Freundlich am Tag der erwarteten Zinserhöhung

Am Tag der wohl nächsten Leitzinserhöhung dürften die New Yorker Börsen am Donnerstag zunächst robust in den Handel starten. Anleger warten mit Spannung auf die geldpolitischen Entscheidungen und Begleitaussagen der US-Notenbank Fed. In Anbetracht der hohen Inflation wird davon ausgegangen, dass die Zinswende mit einer großen Anhebung um einen halben Prozentpunkt weitergeht. Es wäre die deutlichste Straffung der Fed seit mehr als zwei Jahrzehnten.