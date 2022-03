 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien New York Ausblick: Ruhiger Start zum Quartalsende - AMD im Blick

Aktien New York Ausblick: Ruhiger Start zum Quartalsende - AMD im Blick

Zum Ende des schwierigen ersten Quartals zeichnet sich an der Wall Street am Donnerstag ein ruhiger Start ab. Rund eine Stunde vor der Startglocke taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial wenige Punkte tiefer auf 35 205 Punkte. Den Nasdaq 100 sieht IG 0,3 Prozent im Plus bei 15 118 Punkten.