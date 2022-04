 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien New York Ausblick: Steigende Zinsen bremsen die Börsen

Mit der Aussicht auf kräftig steigende Zinsen in den USA dürfte auch am Donnerstag an den US-Börsen nach oben nicht viel gehen. Zwar haben die Renditen am US-Bondmarkt im frühen Handel den jüngsten scharfen Anstieg zunächst beendet, sie gaben leicht nach. Börsianer rechnen aber fest mit weiter steigenden Kapitalmarktzinsen - tendenziell schlechte Aussichten für Aktien.

Rund eine Stunde vor Handelsstart taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,2 Prozent tiefer auf 34 428 Punkte. Der Nasdaq 100 wurde von IG kaum verändert indiziert. Die als zinssensibel geltenden, wachstumsstarken Technologietitel könnten etwas von der Pause bei den zuletzt kräftig gestiegenen Renditen am US-Anleihenmarkt profitieren. Aktien wie Microsoft , Meta , Nvidia und Advanced Micro Devices legten zu. Im vorbörslichen Handel an der Nasdaq schnellten die Papiere des PC- und Druckerherstellers HP Inc um zwölf Prozent nach oben. Die Investorenlegende Warren Buffett steigt mit mehr als vier Milliarden US-Dollar bei dem Unternehmen ein. Ford-Aktien verloren 1,6 Prozent, nachdem die Barclays Bank die Kaufempfehlung für die Aktien gestrichen hat. Ford sei anfällig für die Knappheit an Halbleitern, argumentierte Analyst Brian Johnson/bek/jha/ Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

