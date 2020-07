 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien New York Ausblick: Virus-Hoffnungen treiben die Wall Street weiter an

Aktien New York Ausblick: Virus-Hoffnungen treiben die Wall Street weiter an

Der Wall Street winken zum Wochenauftakt weitere Gewinne. Nachdem in der Corona-Krise bereits am Freitag das Medikament Remdesivir Hoffnung gegeben hatte, kamen nun im Kampf gegen das Virus gute Nachrichten von den Unternehmen Pfizer und Biontech. Ansonsten warten die Anleger gespannt auf die am Dienstag Fahrt aufnehmende Berichtssaison der Unternehmen zum zweiten Quartal.