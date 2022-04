 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien New York Ausblick: Weitere Gewinne - Netflix schockt mit Kundenrückgang

Aktien New York Ausblick: Weitere Gewinne - Netflix schockt mit Kundenrückgang

Die Anleger an der Wall Street können nach dem starken Vortag am Mittwoch auf weitere Kursgewinne hoffen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn 0,47 Prozent höher auf 35 075 Punkte und den Nasdaq 100 0,42 Prozent im Plus auf 14 270 Punkte.