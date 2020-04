 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien New York: Dow startet nach verlängertem Wochenende schwächer

Die US-Aktienmärkte sind am Montag nach dem verlängerten Osterwochenende mit Verlusten in den Handel zurück gekehrt. Dominiert wurde die Nachrichtenlage weiter von der Corona-Pandemie und dem Ölpreis, nachdem sich wichtige Förderländer auf eine beispiellose Drosselung der Produktion geeinigt hatten.

Nach seiner starken Vorwoche gab der Dow Jones Industrial um 1,73 Prozent auf 23 309,27 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P 500 fiel um 1,42 Prozent auf 2750,11 Zähler, während sich der technologielastige Nasdaq 100 besser schlug. Mit 8262,12 Punkten legte der technologielastige Index um 0,29 Prozent zu.

Bei knapp 560 000 nachgewiesenen Infektionen sind in den USA bereits mehr als 22 000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Die Zahl der Todesfälle innerhalb eines Tages sank mit 1557 aber auf den niedrigsten Stand seit vergangenem Montag. Experten sahen darin zumindest ein "vorsichtig ermutigendes Signal". Nach dem Anstieg um mehr als 12 Prozent beim Dow in der verkürzten Vorwoche komme ein gewisser Rücksetzer wegen Gewinnmitnahmen nun aber nicht überraschend, hieß es.

Am Ölmarkt reagierten die Preise auf die Förderkürzungen mit deutlichen Ausschlägen, denen auch US-Branchenwerte wie ExxonMobil und Chevron folgten. Letztere legten um 1,7 Prozent zu, ExxonMobil dagegen wurden mit einem Abschlag von 0,8 Prozent nicht zum Profiteur. Experte Neil Mehta von Goldman Sachs drückte am Montag in einer Studie weiter seine Präferenz für Chevron aus.

An der technologielastigen Nasdaq-Börse war die Stimmung angetrieben von einigen viel beachteten Aktien besser. Mit Netflix und Amazon knüpften zwei als Profiteure der Corona-Krise gehandelte Papiere mit Anstiegen von bis zu 6,8 Prozent an ihre jüngste Rally an. Tesla toppten dies - mit einem Kurssprung um 11,6 Prozent steuern sie bereits auf den sechsten Gewinntag in Folge zu.

Unter die Gewinner mischten sich an der Nasdaq auch die Ebay -Aktien mit einem Kursplus von fast drei Prozent. Der Online-Marktplatz hat einen neuen Chef gefunden - Jamie Iannone kommt vom US-Shoppingriesen Walmart . Dessen Aktien konnten den Rückschlag des Dow mit einem einprozentigen Plus nicht groß mildern.

Allgemein gehörten Banken zu den Branchen, um die Anleger am Montag einen großen Bogen machten. Sie blickten damit nicht gerade ermutigt auf die in den kommenden Tagen erwarteten Quartalszahlen zahlreicher Institute. Den Auftakt macht am Dienstag JPMorgan , dessen Aktien sackten im Dow um vier Prozent ab.

Nicht nachhaltig wieder auf Touren kommen die Werte aus der Reise- und Freizeitbranche. Nach der von Erholung geprägten Vorwoche ging es für die Fluggesellschaften wieder bergab, allen voran für United Airlines um mehr als acht Prozent. Dem Beispiel folgten Hotel- sowie Kreuzfahrtanbieter und Reiseportalbetreiber: Marriott , Expedia und Carnival büßten bis zu 7,4 Prozent ein.

Schlusslicht im Dow waren die Aktien von Caterpillar , für die am Montag eine Abstufung durch die Experten der Bank of America auf ihrem Erholungsweg zum Stolperstein wurde. Sie sackten um fast acht Prozent ab, nachdem sich Experte Ross Gilardi zu Wochenbeginn pessimistisch zu den Perspektiven des Baumaschinenherstellers in wichtigen Kundensegmenten geäußert hatte.