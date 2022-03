 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien New York: Hoffnung auf Deeskalation im Ukraine-Krieg treibt hoch

Der positive Schwung an den US-Börsen zum Wochenstart hat sich am Dienstag dank Entspannungssignalen im Ukraine-Krieg fortgesetzt. Allerdings bröckelten die starken Auftaktgewinne in der ersten halben Handelsstunde etwas ab. Einen Monat nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zeichnet sich zwischen den beiden Ländern allem Anschein nach eine Deeskalation ab. Nach den jüngsten Verhandlungen in Istanbul will Russland nun angeblich seine "militärischen Aktivitäten" bei Kiew und Tschernihiw deutlich verringern.

Der Dow Jones Industrial übersprang gleich zum Handelsstart locker die 35 000 Punkte-Hürde und legte im frühen Handel um 0,82 Prozent auf 35 243,61 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 rückte um 0,73 Prozent auf 4608,96 Zähler vor. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg zugleich um 1,03 Prozent auf 15 146,27 Punkte und erreichte zum Handelsstart sogar wieder den höchsten Stand seit Ende Januar.

