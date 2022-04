 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien New York: Ins Minus gedreht - Sorgen um deutlichen Zinsanstieg

Aktien New York: Ins Minus gedreht - Sorgen um deutlichen Zinsanstieg

Die Furcht der Anleger vor deutlich steigenden Zinsen hat am Donnerstag die anfangs noch gute Stimmung am New Yorker Aktienmarkt wieder gekippt. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab zuletzt um 0,15 Prozent nach auf 35 107 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,55 Prozent auf 4435 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,84 Prozent auf 13 881 Punkte.