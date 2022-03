 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien New York: Richtungslos nach Rally - Großer Verfall im Fokus

Zum Ende einer starken Woche haben die US-Aktienmärkte am Freitag erst einmal eine klare Richtung vermissen lassen. In der ersten Handelsstunde verlor der Leitindex Dow Jones Industrial 0,29 Prozent auf 34 379,24 Punkte. Auf Wochensicht steuert er aber auf ein Plus von knapp 4,4 Prozent zu, nachdem er von Dienstag bis Donnerstag die stärkste Dreitagesrally seit dem Jahr 2020 hingelegt hatte. Der marktbreite S&P 500 stieg zuletzt um 0,08 Prozent auf 4415,37 Punkte, während es für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,71 Prozent auf 14 218,25 Zähler nach oben ging.

Hinweise auf künftig noch stärker steigende US-Zinsen und fehlende Verhandlungsfortschritte zwischen Russland und der Ukraine bremsten die Kaufbereitschaft der Anleger. Zudem laufen zum Großen Verfallstag an diesem Freitag an vielen Börsen Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien aus, in den USA in der letzten Handelsstunde. Dabei versuchen größere Marktakteure die Kurse vor dem Verfallstermin oft noch in die von ihnen gewünschte Richtung zu beeinflussen. Dies führt öfter zu größeren Kursschwankungen.

