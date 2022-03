 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien New York Schluss: Leichte Gewinne - Steigende Renditen bremsen

Mit leichten Kursgewinnen sind die US-Börsen in das Wochenende gegangen. Der starke Renditeanstieg am US-Anleihenmarkt verhinderte jedoch größere Kurssprünge. Zehnjährige US-Staatspapiere erreichten den höchsten Stand seit fast drei Jahren. Sie rentieren mittlerweile mit 2,5 Prozent. Das kann die Refinanzierungskosten der Unternehmen verteuern und die Gewinne schmälern. Außerdem verlieren risikoreiche Aktienanlagen an Attraktivität, wenn als sicher geltende Anleihen höhere Renditen abwerfen.

Der Dow Jones Industrial , der am Vortag um gut ein Prozent zugelegt hatte, schloss 0,44 Prozent höher bei 34 861,24 Punkten. Damit setzte sich die Hängepartie unter der Marke von 35 000 Punkten fort. Auf Wochensicht verbuchte der Dow ein moderates Plus. Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag um 0,51 Prozent auf 4543,06 Zähler zu, während der Nasdaq 100 um 0,08 Prozent auf 14 754,31 Punkte nachgab. Er hatte am Vortag kräftig zugelegt. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

