 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien New York: Tech-Werte ziehen an - Dow nur moderat im Plus

Aktien New York: Tech-Werte ziehen an - Dow nur moderat im Plus

Am US-Aktienmarkt sind am Montag Technologiewerte mit frischem Schwung in die neue Woche gestartet. Für Gesprächsstoff sorgten unter anderem Rekordauslieferungszahlen des Elektroautobauers Tesla und der Einstieg des Tesla-Chefs Elon Musk bei dem Kurznachrichtendienst Twitter . Zudem profitierten in New York gelistete Aktien chinesischer Tech-Unternehmen von der Hoffnung auf Fortschritte in einem Regulierungsstreit.